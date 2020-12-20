«التعليم» تعلن ملخص إجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول

كشفت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن ملخص إجراءات الاختبارات «عن بُعد» للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ.

وعبر حسابها على «تويتر» بثت الوزارة «إنفوجراف» لتلك الإجراءات، أوضحت خلاله أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بُعد خلال الأسبوعين الـ17 والـ18 لكامل المقرر، لافتة إلى أن «زمن اليوم الدراسي خلال الاختبارات 3 ساعات، بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي».

وأشارت الوزارة، إلى أن جداول الاختبارات تُعد من قبل المدرسة «خمسة أيام فقط للمرحلة الابتدائية» ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية، موضحة أنه يتم رصد الدرجات في «نظام نور»، على أن تعلن في آخر يوم للاختبارات.

وأكدت الوزارة عدم تجاوز الاختبارات مادتين في اليوم الواحد، وأن يسبق الاختبار 5 دقائق لتهيئة الطالب، مشيرة إلى أن زمن الاختيار يوزع كالتالي: «10 درجات ليكون الزمن 20 دقيقة وعدد الفقرات 10 فقرات» و«15 درجة.. يكون الزمن 30 دقيقة وعدد الفقرات 15» و«20درجة.. يكون الزمن 40 دقيقة وعدد الفقرات 20».

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