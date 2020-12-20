الحقيل يتفقد مشروعات أمانة جدة

شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال لقائه بأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وقيادات الأمانة، في مستهل زيارته للمحافظة، على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم، تماشيا مع تطلعات القيادة الرشيدة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز التنمية الشاملة بالمملكة، والتي تصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

واستعرض أمين جدة أثناء اللقاء التنظيم الإداري والإيرادات المتحققة، وأهم المشروعات الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة مؤخراً، وأهم الفرص التي طرحتها الأمانة، وكذلك الفرص التي تنوي طرحها.

كما أطلع التركي الوزير على آخر ما أنجز في مشروعات تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية، والمشروعات التنموية التي تنفذها الأمانة، بالإضافة إلى خطة الأمانة في معالجة مشكلة التشوه البصري والجهود المنفذة في هذا الصدد، والتحديات التي تواجه الأمانة في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، واحتياجات تطوير مخططات المنح.