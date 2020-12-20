محاصرة باعة الحطب في 4 مناطق

نفذت فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة موسعة لمنع ومكافحة الاحتطاب، والحفاظ على البيئة، وذلك ضمن حملاتها المشتركة مع القوات الخاصة للأمن البيئي، والقوات الخاصة لأمن الطرق، وتمكنت من مصادرة كميات من الحطب المحلي في 4 مناطق خلال الأسبوع الماضي، شملت الباحة، والمدينة، وتبوك، والجوف.



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