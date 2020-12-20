ضبط جناة محمية بني معارض 

أعلنت إمارة منطقة نجران، القبض على مواطنين اثنين، عقب رصد آثار لجريمة صيد 5 من الظباء في محمية عروق بني معارض.

وقالت الإمارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم: إنها شكلت فريقا ميدانيا من عدة جهات لتقصي الأثر والتوصل إلى الجناة.

وأكدت أنه لن يتم التهاون مع كل من قد تسول له نفسه المساس بالحياة الفطرية، أو تقويض الجهود الرامية لإنمائها واستدامتها للأجيال القادمة.