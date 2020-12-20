عقارات الدولة تبدأ استقبال طلبات التملك

تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة، غدا الأحد، استقبال طلبات تملك العقارات، وذلك لمدة عام كامل من تاريخ 5/ 5/ 1442، الموافق 20/ 12/ 2020، وذلك برئاسة هيئة عقارات الدولة، وعضوية كل من وزارات: المالية، والعدل، والشؤون البلدية والقروية، والبيئة والمياه والزراعة، والداخلية.

* الاختصاصات:

- طلبات تملك العقارات.

- التملك داخل حدود الحرمين وفق الضوابط.

- طلبات التعديل.

- طلبات تعديل صكوك الاستحكام داخل الحرمين.

* شروط قبول التعديل:

- أن يكون مقدما خلال عام من تاريخ 5/ 5/ 1442، الموافق 20/ 12/ 2020.

- أن يكون الطلب لإضافة أو استكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية.

* شروط طلبات التملك:

- أن يكون مقدما خلال سنة من تاريخ 5/ 5/ 1442، الموافق 20/ 12/ 2020.

- ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية.

- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجوب الأوامر والقرارات والتعليمات.

- ألا تنفي المصورات الجوية وجود إحياء في العقار محل الطلب قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم 21679 بتاريخ 11/ 9 / 1387.

* المستندات المطلوبة:

- يقدم طلب التملك للأمانة العامة وفق نموذج معد من الهيئة مرفقا به المستندات الداعمة ومنها:

1. رفع مساحي من مكتب معتمد، متضمنا الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.

2. وثائق التملك والإحياء.