السعودية | تخريج عدد من المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 2:31 صباحًا, 20 ديسمبر 2020 م المناطق - الرياض أقامت الملحقية الثقافية في إيرلندا حفلاً لخريجي الفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٠ بمبنى الملحقية، وذلك وسط إجراءات صحية احترازية بحضور الملحق الثقافي في إيرلندا الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ وعدد قليل من منسوبي الملحقية والخريجين.

وألقت الدكتورة فهدة آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفطهما الله – على دعم التعليم والمبتعثين في الخارج لدعم تحقيق التنمية المستدامة في المملكة ضمن إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠ مثمنة جهود معالي وزير التعليم ومنسوبي الوزارة في مساندتهم الملحقية للقيام بمهامها تجاه المبتعثين.

وأشارت إلى أن هذا الحفل بمثابة مشاركة المبتعثين والمبتعثات فرحة التخرج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا متمنية التوفيق للخريجين.

وخلال الحفل ألقت المبتعثة نجوانة بنت عبدالمطلب كلمة الخريجين موضحة أن الملحقية بهذه المناسبة قدمت نموذجاً مشرفاً لدعم المبتعث حتى في آخر أيام البعثة، راجية من الله تعالى أن تسهم مع الخريجين في إكمال بناء المملكة ونهضتها في ظل الرؤية الطموحة ٢٠٣٠

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