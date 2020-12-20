شكرا لقرائتكم خبر عن 31 خدمة إلكترونية للمزارعين عبر «ري» والان نبدء بالتفاصيل

دشنت المؤسسة العامة للري خدمات التصاريح إلكترونياً عبر منصة «ري»، وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء، ومنها خدمة إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع الشركة المختصة، وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري هشام الثنيان، أن المؤسسة حرصت على إنشاء منصة «ري» عبر بوابتها الرسمية لتقديم خدماتها والتسهيل على عملائها. مبينا أن المنصة تعد قاعدة بيانات مركزية تحتوي على جميع معلومات المزارع المستفيدة من خدمات المؤسسة، وجميع الخدمات المقدمة لها بكافة أنواعها، دعماً لتحقيق مبادرات المؤسسة في قطاع الري والأبحاث وتحقيقاً لرضا المستفيد وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار، ومساهمة في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى وذلك تحقيقاً لأحد أهداف برنامج التحول الوطني.

وبين أن المؤسسة ستمكن أي مزارع من الحصول على مياه الري إلكترونيا، عبر متابعة طلباته أولاً بأول بكل يسر وسهولة في أي وقت ومن أي جهاز دون الحضور إلى فروع المؤسسة، وللحصول على هذه الخدمات يتطلب على المستفيد التسجيل في المنصة وتعبئة كل البيانات المطلوبة.

وذكر أن الخدمات تنقسم إلى رئيسية وسريعة، وتضم الأولى: طلب ري دائم، وطلب إيقاف ري مؤقت /‏ دائم، وطلب ري مؤقت، طلب تغيير موقع مجرى مائي، تصميم شبكة ري، رفع قنوات ري مؤقت، إنشاء مصارف زراعية جديدة، سماح توصيل مصرف حقلي، سماح إنشاء عبارة على مصرف زراعي، سماح إنشاء جسر على قناة مائية، سماح إنشاء نباعة، طلب سماح إيصال التيار الكهربائي أو تقويته، تغطية مصرف مؤقت، فرز حيازات زراعية.

وتضم الخدمات السريعة: رفع حيوان نافق من أحرام المؤسسة أو من الحيازات الزراعية وترحيله إلى الأماكن المخصصة لذلك، مسح وتسوية طريق زراعي لتسهيل وصول المزارعين إلى مزارعهم، طلب صيانة مصرف زراعي، إصدار بطاقة مزرعة. وهناك خدمات بمقابل مادي ومنها: شهادة تطبيق نظام الري الحديث لخدمة المزارعين بالنطاق الزراعي وبشكل دائم، إصدار سماح تسوير حيازة مزرعة، تحديد حرم المؤسسة بعمل رفوعات مساحية يوضح فيه أحرام المؤسسة للسماح بأعمال التسوير، إلغاء مخرج للري، تحديد نوع التربة الزراعية، خدمة طلب الحاوية مع نقل مخلفات النخيل بمقابل إعطاء رقم حيازة جديد، دمج حيازة، تحديث بيانات حيازة، تحليل عينة مياه الآبار.