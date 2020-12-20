شكرا لقرائتكم خبر عن أداء هيئة الترفيه على طاولة «ثقافة الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى، إحدى لجان المجلس المتخصصة، التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ، وذلك ضمن مناقشة تقارير الأداء السنوية لعددٍ من الأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاص اللجنة، تمهيداً لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. علي القرني، أمس، مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ.

وأوضح «القرني»، أن الاجتماع تضمن مناقشة أبرز مبادرات وإنجازات الهيئة العامة للترفيه حسب تقريرها السنوي للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ، مشيدا بالجهد المبذول من الهيئة خلال عام التقرير.

وبين أن اللجنة ناقشت اهم المعوقات والاحتياجات التي تسهم في تعزيز دور الهيئة للقيام بالمهام المناطة بها، وأعدت توصياتها ورأيها النهائي حيال تلك التقارير لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة، بعد أن أبدى عددٌ من أعضاء اللجنة مرئياتهم وملحوظاتهم بشأن التقرير إلى جانب عددٍ من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الترفيه في المملكة والذي يشهد نمواً كبيراً وكون قطاع الترفيه يُعد عنصراً هاماً في رؤية المملكة 2030.

وأبان «القرني»، أن اللجنة وضمن جدول أعمال اجتماعها أنهت إعداد وجهة نظرها وتوصياتها بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس على التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ، وأقرت عدداً من التوصيات تمهيدا لإدراج وجهة نظرها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت خلال الفترة القادمة، وذلك بعد أن استعرضت اللجنة مداخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير في جلسة سابقة.

وأوضح رئيس اللجنة، أن الاجتماع شهد مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة لها من المجلس تمهيدًا لطرحها تحت قبة المجلس في الفترة القادمة.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، والتي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.