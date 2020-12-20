شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا ريال لـ 161 مشروعا بحثيا بجامعة الجوف والان نبدء بالتفاصيل

اعتمد رئيس جامعة الجوف د. محمد الشايع، المشاريع البحثية التي أعلنتها عمادة البحث العلمي بدورتها الثامنة والبالغ عددها 161 مشروعا بحثيا والموافقة على دعمها بقيمة 2 مليون ريال. وأوضح عميد عمادة البحث العلمي د. عبدالسلام الخالدي أن ذلك يأتي استكمالا لمسيرة البحث العلمي بالجامعة وتحقيقا للأهداف الإستراتيجية البحثية التي وضعتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي للنهوض بمستوى البحث العلمي، مبينا أن المشاريع موزعة على مسار أبحاث الطاقة المتجددة بعدد 28 بحثا، مسار أبحاث الزيتون بعدد 18 بحثا، مسار أبحاث معالجة المياه وتنقيتها بعدد 10 أبحاث، مسار الأبحاث الطبية بعدد 75 بحثا، مسار أبحاث خدمة الجامعة وتنمية المجتمع بعدد 30 بحثا.

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