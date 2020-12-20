شكرا لقرائتكم خبر عن المياه الوطنية تتعاون مع «كاوست» لإنتاج وقود حيوي والان نبدء بالتفاصيل

وقّعت شركة المياه الوطنية، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل المعرفة في برامج بحثية تشمل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين في مجالات تقنيات المعالجة الصحية. وأوضح م. منصور أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تضمنت خفض استهلاك الطاقة، وإنتاج الوقود الحيوي من المعالجة الصحية، وإيجاد بدائل المعالجة الصحية بالأنظمة اللا مركزية، وخدمة التجمعات السكانية الصغيرة، والعمل على استخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المياه المعالجة وإعادة استخدامها، وتقليل نسبة الرجيع.

وأضاف إن مذكرة التفاهم ستسهم في نقل المعرفة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتوطينها، وفتح آفاق بحثية في مجالات متقدمة مثل التقنيات متناهية الصغر والذكاء الاصطناعي. ولفت «أبوثنين» إلى أن مذكرة التفاهم تدل على أن المملكة لديها مؤسسات وطنية مميّزة يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاعات الخدمية، وأنها ستفتح آفاقًا بحثية واسعةً خصوصًا في قطاعي المياه والخدمات البيئية.