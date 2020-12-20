«الصحة» تدعو الجميع لسرعة التسجيل

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وأكدت الوزارة أن اللقاح مساعد أساسي لدفاع الجسم الطبيعي، فهو يعرّف الجسم على الفيروس لينتج أجساما مضادة تقوي مناعة الإنسان.
وشددت على أن اللقاح خضع لاختبارات مشددة، بما في ذلك تجارب سريرية، قبل الموافقة عليه، مشيرة إلى أن المملكة لا تسجل أي عقارات دون أن تلبي معايير الجودة والأمان.
وتتواصل اليوم حملة التطعيم بلقاح فايزر، لليوم الرابع على التوالي، فيما أظهرت إحصائية التسجيل حتى أمس السبت، ارتفاعا في أعداد المسجلين، وأفادت «الصحة» أن التوسع في فتح مراكز إعطاء اللقاح في باقي مناطق المملكة سيبدأ أول يناير المقبل.
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