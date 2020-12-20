شكرا لقرائتكم خبر عن 149 متعافيا.. وتراجع «النشطة» و«الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 149 حالة شفاء جديدة من فيروس كرونا المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 351722 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 158 إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح عدد الحالات المؤكدة بالمملكة 360848 حالة، من بينها 3014 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 425 حالة حرجة.

وأضافت: إن عدد الوفيات بلغ 6112 حالة، بإضافة 11 وفاة جديدة لافتة إلى إجراء 33676 فحصاً مخبرياً جديداً. ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة من يشعر بأعراض «كورونا»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس آب» عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.