شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة افتراضية احتفاء باللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

اختتم مكتب التعليم بشمال جدة فعاليات مسابقة اللغة العربية الافتراضية مؤخرا، والتي استهدفت الطلاب في مراحل التعليم العام ونظمتها شعبة اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بمشاركة أكثر من 1300 طالب. وقال مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد: نسعد في مكتب التعليم بالاحتفاء بلغة القرآن الكريم اللغة العربية الخالدة والتي تعد مصدر فخر واعتزاز للجميع وتمثل هوية لجميع العرب والمسلمين، ومثل هذه المناسبات نحرص على استثمارها بشكل جيد لتوعية الطلاب بأهمية اللغة العربية من خلال المسابقات والفعاليات التي تسهم بشكل كبير في تفاعلهم وتبث روح التنافس فيما بينهم، ومشاركة أكثر من 1300 طالب من مراحل التعليم في وقت قصير خير دليل على حرص أبنائنا الطلاب على المشاركة في المسابقة بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وحبهم للغتهم الخالدة.

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