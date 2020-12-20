شكرا لقرائتكم خبر عن ربط الأبحاث العلمية بالاحتياجات الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير العام للتعليم بجدة د. سعد المسعودي، أهمية الارتباط بين الأبحاث والدراسات والاحتياجات والقضايا القائمة، لافتا إلى أن عدد الباحثين والباحثات من منسوبي ومنسوبات تعليم جدة بلغ 250 باحثا وباحثة لهذا العام، ما يعطي مؤشرا مهما للاهتمام بالبحث العلمي وتوظيفه بالشكل الصحيح والحقيقي لخدمة التعليم.

وأوضح د. المسعودي خلال اللقاء الافتراضي الذي أقامته إدارة التدريب والابتعاث «بنين وبنات» للملتحقين ببرامج الدراسات العليا بعنوان «المشكلات والقضايا البحثية في الميدان التعليمي.. رؤية مستقبلية»، أن قيمة اللقاء تكمن في مردوده على الميدان التعليمي كون الدراسات والأبحاث تعطي واقعا دقيقا لما يحدث في الميدان لا سيما وأن الباحثين على اطلاع به.

وأشار إلى أن المجالات متاحة للباحثين والباحثات للارتقاء بالعملية التعليمية في التخصصات التي تتطلب المزيد من البحث المتعمق والدراسة مثل التعليم عن بعد والتوجيه والإرشاد وتقنيات التعليم وغيرها والتي ستسهم في معالجة وحل مختلف الصعوبات بالميدان التعليمي.