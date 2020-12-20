شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يواسي الشيخ حمد في وفاة الشيخ عبدالله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس (السبت)، برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي (رحمه الله). وقال ولي العهد: «تلقينا نبأ وفاة الشيخ عبدالله بن حمد بن عبدالله الشرقي (رحمه الله). ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».



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