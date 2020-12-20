شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الأول «عن بعد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يؤدي أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442هـ، لأول مرة «عن بعد»، اليوم (الأحد)، عقب قرار وزارة التعليم الخاص بإجرائها عبر منصة «مدرستي» لطلاب المدارس الحكومية، والأهلية المستفيدة من المنصة، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية. فيما أكدت الوزارة استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب، ومعالجة الفاقد التعليمي. وتنطلق الاختبارات وفق المعد لها الذي اعتمدته الوزارة، بإعادة توزيع درجات أعمال السنة والاختبارات النهائية لكل مادة دراسية استثناء للفصل الدراسي الأول، لتكون في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة (40 درجة) لأعمال السنة (اختبارات قصيرة، مهمات أدائية، مشاركات صفية، واجبات منزلية)، و(10) درجات للاختبار النهائي، والمرحلة الثانوية وفق الجدول. وأقرت إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) عن بعد للفصل الدراسي الأول، من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية، والأهلية المستفيدة من المنصة، أو إجراء الاختبارات عن طريق المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، بما يتناسب مع طبيعة المادة والمرحلة والصف الدراسي وفق الخيارات الآتية (اختبارات تحريرية قصيرة، اختبارات شفهية، اختبارات منزلية). وكانت وزارة التعليم قد أكدت على إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضوريا للفصل الدراسي الأول، بعد موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد، وتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس. ويمتد زمن اليوم الدراسي 3 ساعات تتضمن الاختبارات، فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي، إن وجد. كما شددت الوزارة على ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار. وتبلغ مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية خمسة أيام، فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسطة وفقا لعدد المواد، على ألا تقل عن ستة أيام، أما المرحلة الثانوية فتكون وفقا لعدد المواد، على ألا تقل عن سبعة أيام. ولقادة المدارس صلاحية تطبيق الاختبارات البديلة للغائبين بأعذار مقبولة، دون الحاجة إلى موافقة إدارة الاختبارات والقبول. وفي هذا السياق، يؤكد مدير مكتب تعليم النسيم بجدة الدكتور سعود السلمي لـ«الخليج 365» أن أكثر من 50 مشرفا تربويا بمكتب تعليم النسيم يمارسون المرور اليومي على كافة المدارس التابعة له، للاطمئنان على سير الاختبارات وفق الضوابط الوزارية، وتوجيهات مدير عام التعليم في جدة. وأبان السلمي أن جميع المشرفين وقيادات المدارس تم تدريبهم للتعامل مع الاختبارات الاستثنائية التي فرضتها الظروف الراهنة.



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