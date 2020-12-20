شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيل يتفقد مشاريع تصريف الأمطار وتطوير بحيرة الأربعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شدد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل على بذل المزيد من العمل والجهد والتطوير الدائم لتعزيز التنمية الشاملة في المملكة، ما يصب في خدمة المواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال لقائه بأمين محافظة جدة صالح التركي وقيادات الأمانة في مستهل زيارته للمحافظة أمس (السبت)، فيما اطلع التركي على آخر ما أنجز في مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية، والمشاريع التنموية التي تنفذها الأمانة، إضافة إلى خطة الأمانة في معالجة مشكلة التشوه البصري والجهود المنفذة في هذا الصدد والتحديات التي تواجه الأمانة في الارتقاء بالخدمات المقدمة، واحتياجات تطوير مخططات المنح.

واستعرض التركي أثناء اللقاء الإداري والإيرادات المتحققة وأبرز المشاريع الاستثمارية التي أبرمتها الأمانة أخيراً وأهم الفرص التي طرحتها الأمانة، وكذلك الفرص التي تنوي طرحها. بعد ذلك التقى الحقيل رئيس المجلس البلدي ونائبه وجرت مناقشة سير العمل في مشاريع تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية وسفلتة مخططات المنح. كما اجتمع بمقر الأمانة برجال الأعمال والمستثمرين وناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار واستمع إلى وجهات نظر المستثمرين في ذلك، وتناول اللقاء جهود الوزارة في تحسين بيئة الاستثمار، وسعيها لجذب المزيد من الاستثمارات من خلال توفير البيئة المناسبة للمستثمر. عقب ذلك تفقد الحقيل، مركز التحكم والمراقبة في الأمانة واستمع إلى شرح مفصل لما يحتويه المركز من أنظمة وتطبيقات تقنية لتفعيل المراقبة من خلال كاميرات الرصد وأجهزة التحكم المتطورة. ثم توجه الحقيل إلى منطقة جدة التاريخية وتجول فيها واستمع إلى عرض عن برنامج مشروع جدة التاريخية، كما زار موقع مشروع تطوير بحيرة الأربعين، ومشروع محطة السلام لتصريف مياه الأمطار بالكورنيش الأوسط. وتفقد مشروعي نفق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز تقاطع طريق المدينة وجسر تقاطع شارع صاري مع طريق الملك فهد.