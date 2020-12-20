السعودية اليوم / أكثر من 2318 جولة رقابية لأمانة منطقة جازان وبلدياتها في أسبوع



جيزان 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

نفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها خلال الأسبوع الماضي أكثر من 2318 جولة رقابية على المولات والأسواق والمطاعم والمحال التجارية لضمان التزام المنشآت التجارية بتطبيق الاحترازات الوقائية .

وأوضح أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ، أن الفرق الرقابية رصدت 219 محلًا تجاريًا مخالفًا للاشتراطات، حيث جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين ، فيما تمت مصادرة 2282 كيلوجرامًا ، وقامت بتطهير وتعقيم 484 موقعا .

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة ، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، مشددًا على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة .

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