السعودية اليوم / الصحة الجزائرية: تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، بتسجيل 12 وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2659 حالة.

بالمقابل، تماثل للشفاء 382 مريضاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من هذا الفيروس إلى 62869 حالة.

//انتهى//

21:14ت م

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الجزائر 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، عن تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى94781 حالة.وأفاد المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي حول الوضع الوبائي، بتسجيل 12 وفاة إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2659 حالة.بالمقابل، تماثل للشفاء 382 مريضاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من هذا الفيروس إلى 62869 حالة.//انتهى//21:14ت م0109

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