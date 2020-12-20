السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل شابين فلسطينيين من جنين



جنين 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابين فلسطينيين من مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية في جنين ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي من المدينة واعتقلت الشابين يامن عتيق، وإبراهيم طاهر السعدي.

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21:01ت م

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