السعودية اليوم / دول القارة الأفريقية تسجل 19347 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أديس أبابا 4 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 19347 إصابة جديدة بفيروس

وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ مليونين و 469 ألفًا و 101 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 58 ألفًا و 313 حالة.

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20:24ت م

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أديس أبابا 4 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن دول القارة الأفريقية سجلت 19347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 496 حالة وفاة.وأضاف المركز الأفريقي في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول أفريقيا بلغ مليونين و 469 ألفًا و 101 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 58 ألفًا و 313 حالة.// انتهى //20:24ت م0102

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