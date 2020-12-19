شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف تفاصيل اختبارات الفصل الدراسي الأول «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة التعليم عن إجراءات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول، التي تنطلق غدا، عن بعد لأول مرة في المملكة.

وأضافت: "يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بعد خلال الأسبوعين 17 و18 لكامل المقرر".

وأوضحت أن زمن اليوم الدراسي أيام الاختبار 3 ساعات بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي

وتابعت: "تعد جداول الاختبارات من قبل المدرسة خمسة أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية".

وأشارت إلى أنه لاتتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم ويسبق الاختبار 5 دقائق تهيئة للطلاب.