شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف تفاصيل اختبارات الفصل الدراسي الأول «عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: "يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام عن بعد خلال الأسبوعين 17 و18 لكامل المقرر".
وأوضحت أن زمن اليوم الدراسي أيام الاختبار 3 ساعات بما فيها وقت الاختبار والباقي يستثمر في إثراء العملية التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي
وتابعت: "تعد جداول الاختبارات من قبل المدرسة خمسة أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن خمسة أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية".
وأشارت إلى أنه لاتتجاوز الاختبارات مادتين في اليوم ويسبق الاختبار 5 دقائق تهيئة للطلاب.
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