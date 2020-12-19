شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 محال وإتلاف 250 كيلو مواد غذائية فاسدة بمحايل والان نبدء بالتفاصيل

كثفت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية. وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 3 محال تجارية، وأتلفت 250 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات، وذلك بعد جولات ميدانية، حيث تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.

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