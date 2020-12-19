2020-12-20

بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في 5 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المرور السعودي عن بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

وأوضح المرور، عبر حسابه بموقع تويتر، أن ذلك يبدأ من اليوم الأحد في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات.

في سياق آخر، تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الأحد تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

عقوبات ومخالفات:

وأوضح أمن الطرق أن نص نظام المرور ولائحته التنفيذية ينص على أن سير المركبات بلا لوحات أو طمس لوحات المركبة مخالفات غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

وتابع: لوحة المركبة هويتها، احرص على وجودها، وتأكد أن تكون واضحة ومقروءة.

