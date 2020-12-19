شكرا لقرائتكم ملخص لإجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-19 ملخص لإجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول متابعات الخليج 365 - الرياض قدمت وزارة التعليم ملخصًا لإجراءات الاختبارات عن بُعد للفصل الدراسي الأول للعام 1442هـ. ونشرت التعليم إنفوجرافيك يبين ملخص إجراءات الاختبارات عن بعد وتوزيع زمن الاختبارات، حيث بين أنه يتم الاختبار النهائي لجميع مراحل التعليم العام خلال الأسبوعين 17، 18 لكامل المقرر، وتعد جداول الاختبارات من قبل المدرسة 5 أيام فقط للمرحلة الابتدائية ولا تقل عن 5 أيام للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وجاء الملخص كما يلي:



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