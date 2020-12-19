هل ينقطع الاتصال بالاختبار في حال تلقي مكالمة هاتفية؟

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جدة - خالد شويل - أكدت وزارة التعليم أنه في حال وردت مكالمة أثناء تأدية الاختبار فلن ينقطع الاتصال، ناصحة بعدم الرد لتتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها.
وبينت الوزارة في النشرة الإرشادية للطلاب والطالبات للاختبارات عن بعد، أنه ينبغي الدخول بوقت مبكر للاختبار على الأقل قبل 5 دقائق، واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم، وفي حال واجهت الطالب تحديات، نصحت الوزارة بمشاركة المعلم لإيجاد حل وتقديم الدعم المناسب، مع قراءة السؤال بشكل جيد، وعدم التردد في سؤال المعلم عن أي فقرة برفع اليد أو عن طريق المحادثة.
وأضافت الوزارة: «بعد الإجابة عن السؤال اضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير إجابتك أثناء التنقل، مع استخدام لغة عربية أو إنجليزية سليمة أثناء الإجابة، وسيغلق الاختبار بعد انتهاء الوقت المحدد، لذلك احرص على التركيز وإنهاء الاختبار قبل وقته».
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