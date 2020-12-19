شكرا لمتابعة خبر عن ضبط مواطنين ارتكبا جريمة صيد 5 من الضباء بنجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

قالت إمارة منطقة نجران أنه تم القبض على مواطنين اثنين، عقب رصد آثار لجريمة صيد خمسة من الظباء في محمية عروق بني معارض.

وأوضحت إمارة نجران عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنها شكلت فريقًا ميدانيًّا لتقصي الأثر والتوصل إلى الجناة يضم عدة جهات.

وأكدت على أن هناك توجيهات من أمير المنطقة، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، على أنه لن يتم التهاون مع كل من قد تسول له نفسه المساس بالحياة الفطرية، أو تقويض الجهود الرامية لإنمائها واستدامتها للأجيال القادمة.