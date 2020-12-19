تخصيص مسارين بالقرب من الكعبة لكبار السن وذوي الإعاقة في صحن الطواف

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):قررت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، تخصيص مسارين بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف.
وقالت رئاسة الحرمين إن المسار الأول للعربات بطول 155 مترًا، يستوعب 45 عربة وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.
وأضافت أن المسار الثاني بطول 145 مترًا وهو الأقرب للكعبة ويستوعب 50 شخصًا، خصص لكبار السن للذين لا يحتاجون للعربات، تسهيلًا عليهم لصعوبة حركتهم.
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