بالصور.. أمير الجوف: حرس الحدود درع حصينة للمملكة في وجه أعدائها

استهل الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، جولته التفقدية لمحافظات المنطقة، اليوم، بزيارته إلى قطاع حرس الحدود بالعيساوية التابع لمنطقة الجوف المحاذي لحدود المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وفور وصوله القطاع كان في استقباله قائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء محمد بن علي الخنيني، وقائد قطاع العيساوية العقيد حمود بن عباس البقمي؛ حيث عُزف السلام الملكي.

ثم ألقى أمير الجوف كلمة نقل من خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وشكرهما جميع منسوبي حرس الحدود، معربًا عن فخر واعتزاز الوطن برجال حرس الحدود، وما يقدمونه من جهود وتضحيات لحماية هذا الوطن، وحرصهم الدائم على حفظ الأمن ووقوفهم درعًا حصينةً في وجه كل من تسول له نفسه التعدي على حرمة وطننا الغالي.

كما عبر أمير منطقة الجوف عن سعادته بلقاء ضباط وأفراد حرس الحدود بالمنطقة، متمنيًا للجميع «التوفيق في ظل ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من دعم لجميع القطاعات العسكرية».