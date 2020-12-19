إمارة نجران تعلن القبض على مواطنين في جريمة صيد 5 ظباء بمحمية عروق

أعلنت إمارة منطقة نجران، السبت، القبض على مواطنين اثنين، عقب رصد آثار لجريمة صيد 5 من الظباء في محمية عروق بني معارض مساء الجمعة.

وأكدت إمارة نجران، في بيان صادر عنها، أنها شكلت فريقًا ميدانيًّا لتقصي الأثر والتوصل إلى الجناة. وضم الفريق المُشكَّل عدة جهات: إمارة المنطقة ومحافظة يدمة، وشرطة المنطقة والمباحث العامة، وإدارة المجاهدين والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إضافة إلى مجموعة من قصاصي الأثر.

وأوضحت أن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أصدر توجيهات للفريق بالمرابطة في المهمة إلى حين التوصل للجناة.

وأشارت إلى أن الفريق توصل، فجر اليوم السبت، إلى هوية الجانيين، وهما مواطنان تبين أنهما استخدما سيارة مسروقة لتنفيذ جريمتهما.

وتابعت أنه تم القبض على المتهمين في وقت قياسي وفي عملية محكمة استغرقت 5 ساعات، ويجرى اتخاذ الإجراءات بحقهما.

وأشارت إلى أنه لن يتم التهاون مع كل من قد تسول له نفسه المساس بالحياة الفطرية، أو تقويض الجهود الرامية لتنميتها واستدامتها للأجيال القادمة.