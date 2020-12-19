خبير يقدم اقتراحًا عاجلًا لـ«التعليم» قبل ساعات من بدء الاختبارات عن بُعد

يبدأ الطلاب والطالبات، غدًا الأحد، تأدية اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول «عن بُعد»، للمرة الأولى بعد اعتماد هذا النظام في مدارس التعليم العام، وفي ضوء النجاح اللافت الذي أظهره أثناء جائحة «كورونا المستجد».

واعتمدت وزارة التعليم منصات عدة لهذا الغرض، بما يتناسب والمراحل العمرية المختلفة، بعد أن أثبتت قدرتها على إدارة نظامها التعليمي في مختلف الظروف والأحوال بكل تميز واقتدار.

وأتاحت الوزارة لمنسوبيها تنفيذ هذه الاختبارات من خلال الخيارات المتاحة في منصاتها المعتمدة وهي «مدرستي»، أو «الفورمز» الخاصة بـ«التيمز»، الذي يعد أحد تطبيقات «مايكروسوفت» المعتمدة لدى وزارة التعليم.

من جهته، اقترح الخبير التعليمي عوض الشمراني، على وزارة التعليم، أن يكونا هذان الخياران إلزاميين، وبشكل آنيّ لجميع المواد الدراسية؛ على أن تكون الأسئلة موحدة في كلا التطبيقين، وأن تكون الخيارات مفتوحة ومتاحة للطلاب والطالبات؛ تفاديًا لأي ظرف طارئ قد يحدث أثناء تأدية الاختبار.

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