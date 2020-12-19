مقيمة فلسطينية بعد أخذها لقاح كورونا: كيف نخاف والحكومة السعودية اعتمدته ووفرته؟

تواصلت عمليات التطعيم بلقاح «كورونا المستجد»، لليوم الثالث على التوالي، دون تسجيل أي أعراض جانبية.

وقد أشاد السعوديون والمقيمون بالتنظيم وسهولة عمليات تلقي اللقاح، فيما سجل أكثر من 400 ألف شخص حتى الآن للحصول عليه.

وقد فتحت المملكة الباب أمام المواطنين والمقيمين لتلقي اللقاح بالمجان. وفي هذا الصدد، قال ممارس صحي: «وفقني ربي وحصلت على اللقاح.. الحمد لله لا أعاني من أي أعراض.. والأمور تسير بشكل طيب».

من ناحيته،ا قالت مقيمة فلسطينية: «فيه ناس كثير متخوفون.. ولكنني مدرسة كيمياء وعلوم ولا أخاف، وأفهم ما هو اللقاح وما هو المصل.. الحكومة السعودية تعمل لمصلحة المواطن ولا يمكنها الضرر به، ونحن نشكرهم كثيرًا على هذا الموقف».

في ذات الإطار، قال مقيم يمني: «سجلت للحصول على اللقاح، وقد اتصلوا بي في الموعد المحدد.. لا نملك إلا أن نشكرهم على التنظيم وكل شيء.. ونقول لهم كتر الله خيركم».

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