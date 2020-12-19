بالفيديو.. مفتي المملكة ناصحًا الوعاظ: الدعوة بعلم فيها خير كثير

وجَّه المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، نصيحة للدعاة والوعاظ، مؤكدًا ضرورة تدبر الكتاب والسنة.

جاء ذلك في مقطع فيديو، بثته «الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء»؛ حيث قال سماحته: «الدعوة بعلم فيها خير كثير، كما أن الدعوة بجهل لا خير فيها».

وأكد المفتي أن «الدعوة لا بد أن تكون على علم وبصيرة، وناشئة عن تدبر الكتاب والسنة»، قائلًا: «هذه هي الدعوة الناجحة والدعوة المفيدة».

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