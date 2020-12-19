«الزعاق»: المنقلب الشتوي بعد 30 ساعة.. البرد الشديد سيدخل الفراش أثناء النوم

الشمس تنصرف من جهة الجنوب إلى الشمال
أكد الخبیر الفلكي الدكتور خالد الزعاق أن المنقلب الشتوي يبدأ فجر الاثنين القادم، في تمام الساعة الحادية ودقيقتين.
ونشر الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو، أوضح فيه أنه تبقت 30 ساعة فقط لوصول الشمس إلى أقصى ميل لها ناحية الجنوب، بما يسمى نقطة المنقلب الشتوي، وستصل إلى هذه النقطة في تمام الساعة الحادية ودقيقتين من فجر يوم الاثنين، التي يسميها أهالينا «نقطة الانصراف»، التي يقولون عنها: «لا برد إلا بعد الانصراف».
وبيَّن: «أي أنه لا يأتينا البرد الشديد الذي يدخل مع الإنسان في فراشه إلا بعدما تنصرف الشمس من جهة الجنوب إلى جهة الشمال».
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