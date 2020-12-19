تخصيص مسارين بالقرب من الكعبة في صحن الطواف لكبار السن وذوي الإعاقة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مسارين بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف.

وبحسب رئاسة الحرمين، فإن المسار الأول للعربات بطول 155 مترًا، يستوعب 45 عربة وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.

أما المسار الثاني فبطول 145 مترًا وهو الأقرب للكعبة ويستوعب 50 شخصًا، خصص لكبار السن للذين لا يحتاجون للعربات، تسهيلًا عليهم لصعوبة حركتهم.