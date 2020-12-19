المسار الثاني الأقرب..
خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مسارين بالقرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في صحن الطواف.
وبحسب رئاسة الحرمين، فإن المسار الأول للعربات بطول 155 مترًا، يستوعب 45 عربة وتستغرق عملية الطواف فيه من 10 إلى 15 دقيقة.
أما المسار الثاني فبطول 145 مترًا وهو الأقرب للكعبة ويستوعب 50 شخصًا، خصص لكبار السن للذين لا يحتاجون للعربات، تسهيلًا عليهم لصعوبة حركتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص مسارين بالقرب من الكعبة في صحن الطواف لكبار السن وذوي الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.