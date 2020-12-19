الأرصاد عن طقس الأحد: سماء غائمة تتخللها سحب ممطرة على مناطق بالمملكة

توقع «المركز الوطني للأرصاد» الأحوال الجوية لغد الأحد؛ لافتًا إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وعلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال «المركز«: «بمشيئة الله تعالى.. سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، وعلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية».

كما توقع «المركز» تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أشار «مركز الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة بين 12–36 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 12–38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الأحد:

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