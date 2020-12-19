شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مرور عسير لـ "الخليج 365": توحيد اتجاه حركة سير «ضلع» وقت كثافتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح مدير مرور عسير العقيد يحيى الشهراني لـ«الخليج 365»، أن أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال وجّه بتنفيذ توحيد اتّجاه حركة السير طلوعاً في طريق عقبة ضلع التي تربط منطقة عسير بجازان، بدءاً من نقطة الضبط الأمني بمركز قرضة في كل يوم جمعة عند الساعة 11:30 ليلاً، وحتى الساعة 1:30 من صباح السبت. وقال الشهراني، إن التوجيه لتخفيف الزحام المروري، نظراً لكثافة حركة السير التي يشهدها الطريق في ذلك الوقت.



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