لوحة لغة الضاد تزين طريق المدينة بمحافظة جدة

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وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن الاتفاقية مع جمعية عيون تتضمن إطلاق نحو 50 جدارية في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري للمدينة. مشيرا إلى أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020 تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الـ18 من ديسمبر، حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرارا لمبادرات عام الخط العربي 2020، أطلقت أمانة محافظة جدة بالشراكة مع جمعية عيون جدة لوحة «لغة الضاد» على طريق المدينة، وهي اللوحة الخامسة ضمن الاتفاقية التي جرت بين الجمعية والأمانة.وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض الزهراني، أن الاتفاقية مع جمعية عيون تتضمن إطلاق نحو 50 جدارية في مختلف أرجاء المحافظة، وذلك في إطار الشراكة المجتمعية لتحسين المشهد الحضري للمدينة. مشيرا إلى أن مبادرة الأمانة في عام الخط العربي 2020 تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق الـ18 من ديسمبر، حيث يحتفي العالم بأحد أركان التنوع الثقافي وأكثر اللغات انتشارا.

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