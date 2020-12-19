جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي ينظم مزادا فنيا خيريا

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ورحبت مساحة «لكم» الفنية في مدينة الرياض بالزائرين من مواطني ومقيمي المملكة الراغبين بمشاهدة الأعمال الفنية المشاركة في المزاد، من 17 حتى 24 ديسمبر 2020 بين الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء، حيث يمكن المشاركة في المزاد عبر الموقع الالكتروني:www.ksaexpo2020dubai.com/auction
ويحتفي المزاد بمبادرة وزارة الثقافة بتسمية عام 2020 عاما لـ»الخط العربي»، كما يعد تكريسا للأهمية التي يوليها الجناح السعودي في إكسبو 2020 دبي للمسؤولية الاجتماعية والحرص على خدمة المجتمع.
وأثنى رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان، على الحس العالي بالمسؤولية المجتمعية تجاه ذوي اضطراب طيف التوحد في المملكة، مشيدا بتبرع جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي بريع بيع اللوحات لجمعية أسر التوحد.
وأوضح أن هذا التبرع دليل على المسؤولية ودليل حضاري على اهتمام القطاعات المختلفة في المملكة بنهضة الخدمات المقدمة لدعم هذه الفئة الغالية على قلوبنا، مبينا أن من أهداف جمعية أسر التوحد تذليل الصعوبات على الأسر ودعمهم وتوفير احتياجات ذوي اضطراب طيف التوحد ليحيوا حياة كريمة، وأن الجمعية تركز على إطلاق عدد من المشاريع والبرامج المستدامة لضمان استمرارية دعم ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم.
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