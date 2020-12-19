1500 امرأة لخدمة زائرات المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نحو 1500 امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام، من خلال تعزيز الأداء في إدارة العربات الكهربائية والشؤون التوجيهية والعلمية، فضلا عن اقتصار عمل نصف الموظفات بالإدارة العامة للشؤون الخدمية والتابع لها، إدارة الأبواب والساحات وخدمات التنقل والتطهير والسجاد ووحدة سقيا زمزم، والبقية موزعات على الإدارات التالية (الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون العلمية والفكرية، إدارة الآداب والشؤون التربوية، الإدارة العامة للشؤون الإدارية والتخطيط والتميز المؤسسي والتقنية، الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية).

وأكدت وكيلة الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية الدكتورة العنود خالد، أن ذلك يأتي ضمن خطة الرئاسة المستقبلية للمبادرات التحولية 2024، والتي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، إلى أعلى مستويات الجودة بما يتوافق مع تطلعات القيادة، وإلى تمكين المرأة وخدمتها لقاصدات وزائرات المسجد الحرام، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية تقدم إدارة الأمن السيبراني وإدارة أكاديمية المسجد الحرام ممثلة في أكاديمية الأمن السيبراني دورة عن بعد لمنسوبيها بعنوان: (حماية حسابات شبكات التواصل الاجتماعي) بالتعاون مع جامعة أم القرى.

وتتضمن الدورة تطبيقات عملية عن كيفية اختيار كلمة مرور قوية، طريقة التحقق بخطوتين لحسابات شبكات التواصل الاجتماعي، كيفية حفظ الخصوصية، كيفية إعادة الحسابات فيها، استخدام برنامج مصادق قوقل، استخدام برنامج مصادق مايكروسوفت، وبعض الإرشادات في الأمن السيبراني.

وأكد مدير إدارة الأمن السيبراني المهندس رائد المطرفي، أن إدارته تهدف من خلال هذه الدورات لتعزيز الأمن السيبراني في الرئاسة ورفع مستوى الوعي لمنسوبيها.

من جهته قال مدير إدارة أكاديمية المسجد الحرام أحمد الوذيناني، «إن الأكاديمية حرصت على تقديم عدد من الدورات عن بعد خلال هذه الفترة، تهدف إلى استمرار عملية تطوير قدرات الموظفين والرفع من مستواهم في المجالات كافة».

توزيع مهمات الخدمة:

600 امرأة في وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة

50 للعربات الكهربائية

850 في وكالة الرئاسة للشؤون التطويرية النسائية

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