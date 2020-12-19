شكرا لقرائتكم خبر قائد قوات الأمن البيئي: تضحيات وطنية يقدمها رجال أمننا بمختلف القطاعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏أكد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي العميد الركن ساهر الحربي، أن رجال الأمن في المملكة يحملون رسالة سامية وإنسانية، ويقدمون تضحيات وطنية في مختلف القطاعات الأمنية.

وقال إن يوم الشرطة العربية يحل علينا ونحن ننعم بالأمن والأمان، ونشهد تطورا في المنظومة الأمنية، يشمل إضافة إلى حفظ أمن الناس وممتلكاتهم الحفاظ على المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، وهي بيئته، من خلال إنشاء القوات الخاصة للأمن البيئي، التي تهدف إلى إنفاذ وتطبيق الأنظمة البيئية، كما نشهد على‏ المستوى الدولي تصدر المملكة عددا من المؤشرات الأمنية العالمية، مثل مؤشر الأمن ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة.

‏ونوه إلى أن هذه الإنجازات تحققت بفضل من الله ثم بدعم قيادتنا الرشيدة وتضحيات رجال الأمن واستشعارهم حجم المسؤولية، إيمانا منهم بأهمية الرسالة التي يؤدونها، ‏وبوعي وتعاون المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الأمنية.