شكرا لقرائتكم خبر تصاريح الكترونية لصهاريج الصرف الصحي في الرياض وجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة المياه الوطنية بالتعاون مع شركة «علم» مشروع تنظيم عمليات إدارة صهاريج الصرف الصحي وحوكمتها وتأهيلها من خلال منصة (تصريح)، وذلك وفق اشتراطات تنظيمية وفنية وبيئية وهوية بصرية موحدة في مدينتي الرياض وجدة كمرحلة أولى، والتوسع تدريجيا في مناطق المملكة المختلفة.

ونوهت الشركة في بيانها أمس إلى بدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الالكترونية، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح الكترونيا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة، ومنح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن 4 أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.

وأوضحت أن عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهوية بصرية موحدة أطلق عليها (بيئتي)، تشتمل على أنظمة حماية البيئة والسلامة المرورية وأنظمة النقل وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة الكترونية وكاميرات تدعم التعريف بنظامية الصهريج، من خلال ربطها بمنصة تصريح لتنظيم العمليات ومتابعتها، بهدف رفع جودة وكفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية والمنظر الحضاري للصهاريج.

وأنظمة شركة علم أبرز أهداف المنصة: