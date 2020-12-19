تصاريح الكترونية لصهاريج الصرف الصحي في الرياض وجدة

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ونوهت الشركة في بيانها أمس إلى بدء في استقبال طلبات متعهدي ومالكي الصهاريج عبر المنصة الالكترونية، للتأهيل والتسجيل لإصدار التصاريح الكترونيا لنقل مياه الصرف الصحي من الأحياء غير المخدومة بالشبكة، وتفريغها في النقاط المعتمدة، ومنح متعهدي وملاك الصهاريج فترة تصحيحية لا تقل عن 4 أشهر لتطبيق الاشتراطات المطلوبة والهوية الموحدة لصهاريج الصرف الصحي.وأوضحت أن عملية التأهيل والتسجيل تتضمن التزام متعهدي ومالكي الصهاريج بهوية بصرية موحدة أطلق عليها (بيئتي)، تشتمل على أنظمة حماية البيئة والسلامة المرورية وأنظمة النقل وتتبع الناقلات، ودخول نقاط التفريغ المعتمدة من خلال بوابة الكترونية وكاميرات تدعم التعريف بنظامية الصهريج، من خلال ربطها بمنصة تصريح لتنظيم العمليات ومتابعتها، بهدف رفع جودة وكفاءة تنفيذ الأعمال، وتحسين مستويات الالتزام البيئي والسلامة المرورية والمنظر الحضاري للصهاريج.
وأنظمة شركة علم أبرز أهداف المنصة:
- تأهيل متعهدي ومالكي صهاريج الصرف الصحي
- حوكمة وتنظيم عمليات نقل وتفريغ مياه الصرف الصحي
- التأكد من نظامية السائقين
- تتبع حركة الناقلات من خلال الربط مع أنظمة هيئة النقل العام (نقل، وصل)
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