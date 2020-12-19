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مستجدات لقاح كورونا والتسلسل الجيني للفيروس في مؤتمر الصحة غدًا
العبدالعالي سيعلن عن خريطة الإصابات الأسبوعية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد (COVID-19) ليوم غدٍ الأحد، والمقرر إقامته عند الساعة 3:35 عصرًا.
ويتحدث في المؤتمر غدًا كل من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، والمدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عبدالله بن رشود القويزاني.
ويكشف العبدالعالي عن مستجدات لقاح كورونا والأوضاع العالمية والموجة الثانية من الجائحة، بالإضافة إلى إعلان خريطة الإصابات الأسبوعية.
ويرد كذلك على أبرز الاستفسارات خلال الـ24 ساعة الماضية ويكشف عن عدد متلقي لقاح كورونا في المملكة.
أما القويزاني فيتطرق إلى التعريف بفحص التسلسل الجيني للفيروس وأهمية دراسة التسلسل الجيني الكامل، ويقدم لمحة عن البرنامج الوطني الأول لدراسة الجينوم الكامل.
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