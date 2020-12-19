بدء الرصد الآلي لمخالفات طمس لوحة المركبة غدًا والغرامة تصل لـ6 آلاف ريال

2020-12-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق يوم غد الأحد تطبيق الرصد الآلي لضبط مخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة.

ويأتي ذلك في إطار التوسع في استخدام التقنية الحديثة والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق بين مدن ومناطق المملكة.

توجيه من أمن الطرق:

وأهابت القوات الخاصة لأمن الطرق بقائدي المركبات، ضرورة التقيد بنظام المرور والالتزام بتعليمات السلامة المرورية والقيادة الآمنة على الطرق، مبينةً أن سلوك قائدي بعض المركبات الذين يتعمدون طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة للسير بسرعات عالية يعرض حياتهم وحياة سالكي الطرق للخطر، ويؤثر على مستوى السلامة المرورية، وأن الأنظمة التقنية ستسهم في مساندة رجال الأمن في الحد من تلك السلوكيات الخطرة، وسينعكس بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات والوفيات.

عقوبات ومخالفات:

وأوضح أمن الطرق أن نص نظام المرور ولائحته التنفيذية ينص على أن سير المركبات بلا لوحات أو طمس لوحات المركبة مخالفات غرامتها المالية من 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.

وتابع: لوحة المركبة هويتها، احرص على وجودها، وتأكد أن تكون واضحة ومقروءة.

