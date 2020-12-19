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وزير الطاقة: تعاون مشترك مع روسيا لتقديم برامج وأنشطة متعددة
اجتمع مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إنه يأمل في أن يكون اجتماع اللجنة السعودية الروسية القادم في مارس المقبل حضوريًّا.
وأضاف وزير الطاقة، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أنه سيكون هناك تعاون مشترك في اللجنة السعودية الروسية المشتركة على الجانب الإستراتيجي، إضافة إلى تقديم برامج وأنشطة متعددة.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن الزيارات المتبادلة بين السعودية وروسيا عززت التعاون بين البلدين، معلنًا عن التوقيع على اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار.
وتابع: نشكر السعودية على مستوى التعاون المشترك، ووضعنا مع الرياض خريطة طريق للتعاون المشترك، موضحًا أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بأكثر من 60%.
واستكمل: وضعنا خطة للتعامل مع أسواق النفط بعد جائحة كورونا.
والتقى وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة.
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