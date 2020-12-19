إيداع مليوني ريال في حسابات طلاب بسراة عبيدة

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وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات هي لشهر ربيع الثاني من العام الحالي 1442، وتشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية. موضحا أن المبالغ أودعت في حسابات أولياء الأمور.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أودعت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات مبلغ 2,717,300 ريال في حسابات الطلاب والطالبات المستحقين للإعانة.وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي، أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات هي لشهر ربيع الثاني من العام الحالي 1442، وتشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية. موضحا أن المبالغ أودعت في حسابات أولياء الأمور.

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