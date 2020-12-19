شكرا لقرائتكم خبر مكافحة الافتراش العشوائي بحراج المعيصم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية حملة مكثفة لإحكام الرقابة على حراج المعيصم للحد من ظاهرة الافتراش العشوائي، ورفع المخلفات وبروزات المحلات التجارية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

وأوضحت الأمانة في بيانها أمس أن الحملة نفذت بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها في إحكام الرقابة على الحراج.

إلى ذلك، ‏وبمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بادرت الأمانة بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة لإقامة محاضرة توعوية -عن بعد- لمنسوبي المجمع عن مخاطر الأمن السيبراني، وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي الخامس (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).