لماذا تمنع الحوامل من التطعيم بلقاح كورونا حاليا؟ “الصحة” توضح (فيديو)

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كشف الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، الدكتور خالد العبدالكريم، أمس الجمعة، عن سبب عدم السماح للحوامل بتلقي لقاح كورونا المستجد، والذي بدأ التطعيم به من أمس.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يمنع تطعيم الحوامل باللقاح خلال هذه الفترة ولن يسمح به حتى يتم التأكد من مأمونية اللقاح لهن بشكل كامل.

وأضاف أنه لا يلزم إجراء أي اختبارات للحساسية قبل تلقي لقاح كورونا، خاصة وأن الحساسية لا تنتج عن عامل وحيد ولكن من عوامل عدة.

Source akhbaar24.argaam

