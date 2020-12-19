اعتداء شركة على مصنف مرئي لفرد بوضعه في “إعلان تلفزيوني” يكلفها 90 ألف ريال

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أمس (الجمعة)، معاقبة شركة اعتدت على مصنف مرئي لفرد ووضعه في إعلان تلفزيوني دون الحصول على إذن بذلك.
وأوضحت الهيئة أنه تم إلزام الشركة بدفع تعويض مالي قدره 30 ألف ريال، وغرامة مالية بقيمة 60 ألف ريال..، بجانب إلزام الشركة بإزالة المصنف المرئي محل الدعوى.
وأكدت الهيئة أن حصول الفرد على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يجنبه العقوبة ويجعله يحترم الحقوق الملكية.
Source akhbaar24.argaam
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