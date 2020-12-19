«الصحة» تعلن زيادة ساعات العمل بمراكز التطعيم ضد كورونا

كشف الوكيل المساعد للرعاية الأولية بوزارة الصحة، خالد العبدالكريم، عن زيادة ساعات العمل في مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا وأماكن تقديم الخدمة.

وأوضح العبدالكريم، خلال مقابلة مع «نشرة النهار» بقناة الإخبارية، أن هناك إقبالًا على التسجيل للحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا، وأن أعداد المسجلين تجاوزت 350 ألف شخص، والذين يتم فرزهم حسب الفئات المستهدفة بشكل آلي، كبار السن وذوي الأمراض المزمنة لهم الأولوية؛ لأنهم الأكثر عرضة للخطورة ثم باقي الأولويات.

وأضاف أن خطة التطعيم والتوسع فيها والتي قد تصل لتطعيم الآلاف بل وعشرات الآلاف يوميًا، تسير كما هو مخطط لها، وستشمل الخطة جميع مناطق المملكة قريبًا.

وأكد العبدالكريم أنه سيكون هناك توسع في ساعات العمل وأماكن تقديم الخدمة ووجودها في جميع مناطق المملكة.

وأكد أن هناك كادر صحي يقوم بتقديم كل الإجابات لأي أسئلة يطرحها الراغبون في التطعيم، والتوضيح والشرح لهم عن أي استفسارات.

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